«Это была ошибка». Ведущий итальянского телеканала в прямом эфире объяснил, что Украина – не «малая Россия»

Шановні друзі! Нас почули!«УКРАЇНА – ЦЕ НЕ МАЛА РОСІЯ», — визнає ведучий програми «l’Eredità» Флавіо Інсінна.Сьогодні, у прямому ефірі на телеканалі “RAI — 1”, після консультацій Посольства з керівництвом телевізійної компанії, Ф.Інсінна публічно визнав некоректність вживання словосполучення «Мала Росія», та, зокрема, заявив таке: «Шановний пане Посол, я ознайомився з Вашим листом, в якому було зазначено про сприйняття вживання Мала Росія стосовно України як образи. У цьому зв’язку хотів би підкреслити, що це була прикра ненавмисна помилка. Україна – це прекрасна країна і я хотів би передати вітання Послу і всьому чудовому народу України»Вітаємо всіх з цим результатом!

Posted by Посольство України в Італії/ Ambasciata d'Ucraina in Italia on Kolmapäev, 29. jaanuar 2020