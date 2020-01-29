«Это была ошибка». Ведущий итальянского телеканала в прямом эфире объяснил, что Украина – не «малая Россия»

Ведущий итальянского телеканала RAI Флавио Инсинна, который назвал Украину «малой Россией», в прямом эфире откорректировал свое высказывание. Видео опубликовало в Facebook 29 января посольство Украины в Италии.

«Уважаемый господин посол, я ознакомился с вашим письмом, в котором было указано о восприятии употребления «малая Россия» в отношении Украины как обиды. В этой связи хотел бы подчеркнуть, что это была досадная непреднамеренная ошибка. Украина – это прекрасная страна, и я хотел бы передать привет послу и всему замечательному народу Украины», – процитировали Инсинну украинские дипломаты.

В посольстве отметили, что телеведущий откорректировал свое высказывания «после консультаций посольства с руководством телевизионной компании».

Шановні друзі! Нас почули!«УКРАЇНА – ЦЕ НЕ МАЛА РОСІЯ», — визнає ведучий програми «l’Eredità» Флавіо Інсінна.Сьогодні, у прямому ефірі на телеканалі “RAI — 1”, після консультацій Посольства з керівництвом телевізійної компанії, Ф.Інсінна публічно визнав некоректність вживання словосполучення «Мала Росія», та, зокрема, заявив таке: «Шановний пане Посол, я ознайомився з Вашим листом, в якому було зазначено про сприйняття вживання Мала Росія стосовно України як образи. У цьому зв’язку хотів би підкреслити, що це була прикра ненавмисна помилка. Україна – це прекрасна країна і я хотів би передати вітання Послу і всьому чудовому народу України»Вітаємо всіх з цим результатом! Posted by Посольство України в Італії/ Ambasciata d'Ucraina in Italia on Kolmapäev, 29. jaanuar 2020

Инсинна назвал Украину «малой Россией» 26 января. По состоянию на 28 января телеканал не реагировал на требование откорректировать высказывание, утверждают дипломаты.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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