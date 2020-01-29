Мнение: Учитесь, захаровы

Послесловие к освобождению израильтянки Наамы Иссахар из российской тюрьмы.

Учитесь, захаровы, у Израиля, как нужно вести дела, освобождать своих граждан из чужих тюрем.

Кого освободили вы?

Например, из тех, кто был депортирован в Соединенные Штаты и получил там срок?

Никого.

И каждый раз одно и то же. Крики, заявления с рвотным запахом хамства, позы. Вместо спокойной, методичной, результативной работы. Итог у вас всегда один – ноль. Зеро.

Армдиллер Бут, наркотрафикер – «летчик Ярошенко», вор-хакер Селезнев подтвердят. Теперь еще, наверное, к ним Винник добавится, которого экстадировали из Греции во Францию.

Изучите там, у себя в МИДе, как это так хорошо у Израиля получилось? Как он сумел обаять нашего бессменного руководителя?

Шах. Еще раз шах. И мат. Иссахар на свободе. Израильское руководство встает из-за доски и горячо жмет руку, благодарит за игру. И радуется результату.

А вы так не умеете. Да.

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Источник: СерпомПо

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