Модели Lada Granta и Lada 4×4 стали грузовыми фургонами

Инженеры превратили автомобили Lada 4×4 и Lada Granta в грузовые фургоны. Подготовкой универсальных модульных настроек для моделей занималась компания «Люкс-Форм», находящаяся в Москве.

У любителей дорожной езды появится возможность выбрать между несколькими вариантами транспортных средств. Они могут быть как внедорожниками, так и обычными фургонами. Благодаря модульным характеристикам трансформировать Lada Granta и 4×4 можно в фудтрак, рефрижератор и кемпер. Цена самой доступной модели составляет 1,2 миллиона рублей. Кузов авто обшит сэндвич-панелями, для чего разработчики применяли ABS-пластик, устойчивый к коррозии. Машины являются габаритными.

Грузоподъемность Granta достигает 690 кг, а «Нивы» — 550 кг. Сейчас водители могут приобрести первую модель, а другие экземпляры появятся в продаже немного позже.

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