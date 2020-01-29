США летом откроют в Украине Офис противодействия наркопреступности

Летом 2020 года в Украине откроют Офис подразделения противодействия наркопреступности США (DEA). Об этом 29 января проинформировала пресс-служба Министерства внутренних дел Украины по итогам встречи главы ведомства Арсена Авакова с заместителем Государственного секретаря США по вопросам программ Бюро INL в Европе и Азии Джорганом Эндрюсом.

«Уже летом ожидается открытие представительства Офиса DEA по противодействию наркопреступности, что позволит украинским специалистам присоединиться к команде по противодействию международной наркопреступности. Аваков отметил, что сейчас идет работа над программой противодействия мелкой наркоторговле на улицах страны», – рассказали в пресс-службе.

Во время встречи с представителями DEA глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сказал, что открытие в Украине Офиса подразделения противодействия наркопреступности США поможет полиции эффективнее бороться с незаконным оборотом наркотиков, сообщает пресс-служба МВД.

Он добавил, что вопрос открытия такого офиса активно обсуждался последние несколько лет.

Заместитель регионального директора Администрации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Департамента юстиции США Кевин Дениалз сказал, что офисы DEA расположены в более чем 90 странах мира.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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