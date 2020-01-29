Наталья Андрейченко рассказала о судьбе попавшей в сумасшедший дом сестры второго супруга Марии Шелл: «Она обанкротила нас»

Наталья Андрейченко посетила передачу «Судьба человека», где пояснила о судьбе родной сестры ее второго супруга. По словам актрисы, в какой-то момент Мария Шелл обанкротила семью и попала в сумасшедший дом.

Знаменитость австрийского происхождения была невероятно популярна в 50-60 годах прошлого века. Ее по праву считали звездой немецкого кино, однако однажды Мария Шелл свернула с правильного пути. Как сказала Андрейченко, в начале их знакомства родственница будущего супруга предложила ей внушительную сумму, лишь бы она не становилась женой ее брата. Теперь артистка считает, что в случае принятия денег сестры мужа она могла стать одной из самых богатых женщин в СССР. Тем не менее Наталья Эдуаровна испытывала искренние романтические чувства к продюсеру и вышла за него замуж.

Также Андрейченко добавила, что актриса обанкротила их семью, заложив родовую ферму. «Она в какой-то момент просто заболела и слегла», — вспомнила знаменитость. Вскоре Максимилиан Шелл отвез сестру в сумасшедший дом, где ее навещала Наталья Эдуардовна и разговаривала со звездой «по душам».

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