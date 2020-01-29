Грета Тунберг решила превратить свое имя в товарный знак

Шведская экоактивистка Грета Тунберг сообщила, что подала заявку на регистрацию собственного имени как товарного знака.

В качестве товарного знака должны зарегистрировать и названия связанного с Тунберг международного общественного движения школьников: Fridays For Future, Skolstrejk for klimatet и другие – передает «Интерфакс».

Тунберг пояснила, что ей пришлось пойти на такой шаг, поскольку ее имя и названия движения часто неправомерно используют в коммерческих целях.

Кроме того, некоторые люди, по словам Тунберг, называют себя представителями экоактивистки, «чтобы общаться с высокопоставленными лицами, политиками, СМИ, деятелями искусства».

Напомним, журнал Time объявил Грету Тунберг «Человеком года».

Также Тунберг стала лауреатом альтернативной Нобелевской премии, ее назвали«автором года» в Британии и включили в список 100 самых влиятельных женщин года по версии Би-би-си.





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