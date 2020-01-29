Зонд NASA Parker услышал звуки потоков солнечного ветра

Потоки солнечного ветра могут издавать «свистящие» и «чирикающие» звуки, и их слышит зонд NASA Parker. Об этом заявили исследователи из США.

Солнечным ветром именуют поток заряженных частиц, которые исходят со стороны верхнего слоя атмосферы светила, также называемого короной. Данная плазма, как правило, состоит из протонов и электронов, попадающих в Солнечную систему со скоростью 1,6 миллиона км/ч.

Появившийся в космическом пространстве зонд NASA Parker изучает особенности существования Солнца с осени 2018 года. Недавний анализ мониторинга дал понять, что поток издает напоминающие шуршание, писк и чирикание звуки. Именно к такому выводу пришли сотрудники лаборатории прикладной физики Университета Хопкинса. Прежние работы в этом направлении показали, что частицы солнечного света не могут замедляться, покидая рубежи звезды, а лишь ускоряются. Причину этого фактора решили выяснить ученые.

При помощи зонда они исследовали флуктуации магнитного и электрического полей, которые появляются из-за волн плазмы в потоке солнечного ветра, направляющихся со стороны Солнца. По мнению астрономов, такие частицы ускоряются благодаря плазменным волнам. В процессе работы специалисты определили, что высокоэнергетические электроны в магнитных полях при усилении близкой частоты плазменными волнами издают своеобразный свист. Рассеянные волны «чирикают» в подобных условиях. Во время движения зонда NASA через облако пыли и столкновении с частицами эксперты выявили квазистатические звуки.

Ранее сообщалось о намерении ученых из Китая разработать «искусственное Солнце». По их словам, температура такого объекта в разы больше, чем таковая в центре звезды, достигая показателя 200 миллионов градусов. После благоприятного тестирования люди смогли бы получать энергию из чистого источника, который станет почти безлимитным.

Сильные вспышки на Солнце отрицательно влияют на здоровье людей. Как заявили прежде эксперты, в этом году жители Земли почти не будут ощущать воздействие магнитных бурь. Дело — в снижении функциональности светила, а такой процесс происходит с ним каждые 10 лет.

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