Мнение: «Друг Реджеп» недоволен

Эрдоган сегодня выступил с рядом громких заявлений, отругав США, Израиль и Россию.

1. Турция не поддержит "сделку века" Трампа, так как она ущемляет права палестинцев. По заявлению Эрдогана Израиль не получит Иерусалим.

2. США должны либо поставить Турции F-35, либо вернуть деньги за них уплаченные.

3. России надо пересмотреть свое поведение в Идлибе, так как она нарушает сочинские договоренности.

Последний наезд на Москву очевидно связан с тем, что за последние 2-3 дня фронт обороны "Ан-Нусры" на юго-востоке и востоке Идлибе очевидно рухнул и перед САА открываются заманчивые перспективы не только полностью очистить трассу Хама-Алеппо, но и отгрызть у боевиков солидный кусок Идлиба, подбираясь уже непосредственно к столице провинции. Ситуация на фронте сегодня для боевиков стала просто катастрофической. Падают опорные пункты, которые до сего дня удерживались годами.



Иранские прокси и палестинцы из "Лива-аль-Кудс" сегодня начали активно продвигаться к юго-западу от Алеппо, заняв район Рашидин-5, где фронт застыл еще осенью 2016 года во время битвы за Алеппо.

Также освобожден кусок территории к западу от квартала Аль-Ассад. Сирийцы постепенно охватывают Рашидин-4, еще один крепкий орешек, где боевики смогли удержаться даже во время битвы за Алеппо, когда он использовался для накопления сил атаковавших застройки 1070 и 3000 и квартал Рамусех.

Кроме того, был фактически изолирован еще один турецкий обсервационный пост.



После занятия Хан-Тумана, на очереди будет Айн-Иис, за который в 2016-м году шли ожесточенные бои во время попытки САА прорваться к трассе Хама-Алеппо.



В районе взятого вчера Маарат-ан-Нумана (одно из первых видео снято Anna-News https://twitter.com/annanews_info/status/1222223474967613440), полноценный фронт у боевиков фактически отсутствует. Оборона взломана на всю глубину, что позволяет САА достаточно быстро освобождать территории к западу от трассы, постепенно продвигаясь на север к Саракибу — до него от 10 до 13 километров.

Южнее Маарат-ан-Нумана, САА постепенно охватывают Кафр-Сажна.



Успехи 28 января. Сам Идлиб уже кстати совсем недалеко.

С начала наступления САА освободила несколько городов, включая стратегически значимые Маарат-ан-Нуман и Хан-Туман (который в свое время NDF и иранские прокси пролюбили), а также несколько десятков поселков и кусок ключевой трассы северо-западной Сирии.

Как вы видите, картина для боевиков безрадостная. Если их оборона не восстановится, то Эрдоган просто лишится одного из активов, с помощью которого он торгуется с Путиным и Роухани, его переговорные позиции ослабнут, а позиция Москвы очевидно усилиться.

Поэтому громкие заявления с требованиями "пересмотреть свое поведение" направлены на то, чтобы ограничить глубину продвижения сирийской армии и в перспективе, под прикрытием перемирия, дать боевикам возможность восстановить рухнувший фронт (он уже такое делал), чтобы потом, пускай и с более худших позиций, продолжить торговаться с Кремлем по другим вопросам. Вероятно, скорость обвала фронта боевиков стала для Анкары неприятной неожиданностью, так как на предшествующие действия САА турки смотрели достаточно меланхолично, хотя акцент на взятие под контроль всей трассы Хама-Алеппо был очевиден еще на старте наступательной операции. Я бы предположил, что скоро начнутся "срочные телефонные переговоры", а Хакан Фидан и Хулуси Акар снова поедут в Москву "на разборки".



Стратегически важная дорога Дамаск-Алеппо, открытие которой существенно повысить общую транспортную связность западной Сирии и облегчит как решение военных, так и гражданских вопросов.

Москва скорее всего будет настаивать, что раз Эрдоган не выполнил условия Сочинской сделки 2018-го года и не разблокировал трассу Хама-Алеппо, то у Дамаска есть полное право поговорить с боевиками "по-плохому".

На деле, нет военных препятствий, которые помешали бы САА успешно развивать наступления. Препятствия политического характера могут возникнуть, если Анкара будет достаточно сильно давить на Москву, чтобы установить границы наступления.

Источник: Colonel Cassad

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