Ученые из Петербурга создали наноробот для лечения рака

Научные сотрудники Университета ИТМО создали концепт наноробота, который умеет диагностировать и лечить онкологию. Проект еще не закончен, вскоре состоятся опыты на животных и живых клетках.

Ученые из Санкт-Петербурга объяснили, каким образом меняется клетка, когда она превращается в раковую. Так, у нее идет сбой в геноме, потом она синтезирует зловредные белки. В итоге клетки бессвязно размножаются, и этот процесс не прекращается, так как опухолевая масса постепенно начинает расширяться. Во время своей работы эксперты обратили внимание на ферменты, которые расщепляют связи РНК при определенных условиях. На их основе они и создали наноробот.

Один из участников программы отметил, что разработка складывается из двух частей: терапевтической и детекционной. Последняя способна разрезать патогенную РНК, и тогда меньше производится опасных белков. Благодаря второй части робота можно выявить поврежденные клетки: при присутствии зловредной РНК созданное учеными вещество объединяется с олигонуклеотидом, после чего расщепляет его, а в это время идет процедура флюоресцентного свечения. К настоящему времени наноробот сумел найти и разложить нуклеотиды, ответственные за синтез патогенов. Теперь в ходе последующих опытов эксперты из Северной столицы намерены понять, как отправить разработку к пораженным элементам.

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