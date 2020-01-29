Найден корабль, исчезнувший в Бермудском треугольнике 95 лет назад

Исследователи обнаружили обломки корабля, пропавшего без вести 95 лет назад на территории Бермудского треугольника. Речь идет о пароходе SS Cotopaxi из США, который был загружен углем.
Корабль отправился из Северной Каролины 1925 года осенью и должен был доплыть до Гаванны. В пути судно пропало вместе с 32 людьми, находившимися на борту. Эта история посодействовала версии о Бермудском треугольнике и мистике вокруг него. Круг поиска удалось сузить благодаря архивным документам, где указали, что сигнал бедствия определялся 1 декабря. В этот период корабль проплывал Джексонвилль.
Основоположником погружений для поиска судна стал Майкл Барнетт, а к работам привлекли и подводного робота. В процессе работы эксперты узнали, что дело о корабле рассматривалось и в суде, где его назвали негожим для плаванья и припомнили шторм во Флориде незадолго до пропажи судна. В итоге, останки, которые были практически незаметными под песком, обнаружили возле города Сент-Огастин.
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