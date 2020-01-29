Инна Маликова специально для «диванных критиков» надела обтягивающие серебристые легинсы

Инна Маликова на своей официальной странице в социальной сети Instagram продемонстрировала чувство стиля, надев обтягивающие серебристые легинсы, а также микротоп. 43-летняя сестра композитора сделала это специально для «диванных критиков», которые любят давать советы.

Инна Маликова призналась своим подписчикам, ей нередко пишут люди, рассказывая о совершенных ею ошибках при выборе гардероба. У «диванных критиков» существуют нерушимые правила, в каком возрасте какие вещи нужно носить, и что с чем непременно сочетать. Они дают свои советы, чем веселят певицу. Недавно специально для них она надела обтягивающие серебристые легинсы, микротоп, а также обувь на высоких каблуках, продемонстрировав идеальную фигуру. Хозяйка микроблога отметила, ей нравится выбирать вещи, руководствуясь собственным чувством стиля, а подобные комментарии её лишь смешат, как и её знаменитых коллег. Тем не менее, хотя артистку и веселят высказывания людей, не владеющих собственным вкусом, всё же ей больше нравятся добрые сообщения в комментариях, которых всегда больше.

Звезда не ошиблась и на этот раз. Некоторые высказались против её образа, но большинство фолловеров остались в восторге. Поклонники признались, их кумир имеет практически идеальную фигуру и может позволить себе любой наряд. Инну Маликову немедленно засыпали комплиментами, одобрительными лайками и добрыми пожеланиями.

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