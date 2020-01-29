США расширяют военное присутствие на авиабазе в Саудовской Аравии

США расширяют военное присутствие на авиабазе в Саудовской Аравии

29.01.2020, 22:14, Новости дня

На авиабазу Принц Султан в Саудовской Аравии недавно прибыла эскадрилья американских истребителей F-15E, которые выполняют ежедневные миссии над Ираком и Сирией.

С прошлого лета, когда США объявили о начале размещения сил на этой базе, контингент вырос до 2 500 военнослужащих. Возвращение американских военных на базу Принц Султан свидетельствует о стремлении США усилить военное присутствие на Ближнем Востоке в ответ на угрозы со стороны Ирана.

Как отметил посетивший базу генерал Морской пехоты Франк Маккензи, эта авиабаза является сложной целью для Ирана и обеспечивает удаленную локацию для американских военнослужащих, истребителей и других активов. Это также укрепляет безопасность Саудовской Аравии, которая попросила США о помощи после иранской атаки по нефтяным объектам.

По словам Маккензи, будущее базы обсуждается с министром обороны Марком Эспером в рамках дискуссии о том, какое количество военнослужащих необходимо в регионе.

Чуть больше года назад министр обороны Джим Мэттис вывел четыре батареи Patriot из Иордании, Бахрейна и Кувейта в рамках новой стратегии национальной обороны, приоритетными направлениями которой стали Россия и Китай.

Однако из-за нарастающей угрозы со стороны Ирана США пришлось отменить эти решения и направить в регион еще больше высокотехнологичных систем. Помимо Patriot была развернута противоракетная система THAAD.

По словам подполковника Армии США Тома Нобла, в Саудовской Аравии находятся четыре батареи Patriot, в том числе две на базе Принц Султан.



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