ПАСЕ ратифицировала полномочия делегации РФ в полном объеме

Полномочия российской делегации в ПАСЕ ратифицированы в полном объеме, свидетельствуют результаты голосования.

Резолюцию о ратификации полномочий делегации РФ поддержали 96 парламентариев. Против проголосовали 44. Семеро парламентариев воздержались, передает РИА «Новости».

В среду комитет ПАСЕ по мониторингу отклонил большинство антироссийских поправок к проекту резолюции о подтверждении полномочий России.

Перед этим глава российской делегации, зампред Госдумы Петр Толстой по итогам голосования был избран вице-спикером ПАСЕ.

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