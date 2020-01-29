ПАСЕ ратифицировала полномочия делегации РФ в полном объеме

Полномочия российской делегации в ПАСЕ ратифицированы в полном объеме, свидетельствуют результаты голосования.
Резолюцию о ратификации полномочий делегации РФ поддержали 96 парламентариев. Против проголосовали 44. Семеро парламентариев воздержались, передает РИА «Новости».
В среду комитет ПАСЕ по мониторингу отклонил большинство антироссийских поправок к проекту резолюции о подтверждении полномочий России.
Перед этим глава российской делегации, зампред Госдумы Петр Толстой по итогам голосования был избран вице-спикером ПАСЕ.
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