Мнение: Совок и кочерыжка

Прочитал тут весьма любопытную версию касательно почившего как бы в бозе СССР. Она чем-то похожа на известную хохму насчет «опровержения» — причем в строго научном смысле — происхождения человека от обезьяны. Там про человека сказано, что он, дескать, никак не мог «произойти от обезьяны»… просто потому, что человек — это обезьяна и есть!
И если рассматривать с точки зрения биологии — то да, это именно так дела и обстоят.
Так и в случае с Россией и СССР. Оказывается, если внимательно прочитать документы на этот счет, оставшиеся еще со времен Ельцина (там вообще в основе — его Указ), то оттуда видно, что Россия — это никакой не «продолжатель» СССР и даже не «правопреемник» СССР (как большинство почему-то думает); нет, Россия — это просто в правовом смысле СССР и есть!
В чем-то это глубоко символично. То есть РФ — это не какой-то «наследник царской России», она не ведет родословную от Владимира Красное Солнышко или там хотя бы Бориса Годунова с Петром Первым; нет, РФ — так прописано — если и наследник империи, то другой — советской.
Правда, это СССР своеобразный — то есть пребывающий в виде кочерыжки от капусты. Все капустные листы ободрали, что осталось — это РФ. Печальный обкорнанный кусок, хоть и занимающий все еще 1/9 часть суши.
Если принять эту версию, точнее — эту картину мира, то все становится на свои места. Становятся, с одной стороны, яснее претензии нынешней РФ на роль «победителя в войне», а с другой — ясно, почему Зеленский, да и любые другие главы «стран СНГ», могут безнаказанно троллить СССР, причем так, что все их «исторические» стрелы попадают прямиком в нынешнюю Россию. Просто потому, что Украина, как и Узбекистан, как Молдавия, как Прибалтика — это не СССР. А вот Россия — это он.
То есть СССР, получается, не умер. Спуск красного флага с Кремля — это фикция, а фраза «мы по-прежнему живем в совке» — для нас, несчастных жителей России, имеет не только зловещий и безнадежный, но и абсолютно прямой, БУКВАЛЬНЫЙ смысл.
Это не метафора. Вот в чем ужас. «Еще плодоносить способно чрево, которое вынашивало гада».
Источник: Размышления вольного социолога
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Участник шоу «Дом-2» Алексей Безус недоволен поведением людей, которые сильно зависимы от социальных сетей. Он просто смеется над такими лицами. Соцсети давно стали важным и постоянным атрибутом в жизни людей. Многие публикуют посты, посвященные как важным жизненным моментам, так и не очень. Обо всем этом решил высказаться участник популярной передачи «Дом-2» Алексей Безус. Он устал […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Обманутые дольщики Подмосковья провели митинг в Красногорске / 8 декабря
- Ассоциация театральных критиков назвала событием года акцию солидарности с актером Павлом Устиновым / 20 декабря
- Онкобольной Рыбин сделал шокирующее признание / 30 ноября
- Психологи советуют пять приемов для избавления от вредных привычек / 3 января
- «Как помет мамонта»: Волочкову в кружевном боди назвали дряхлой / 4 декабря
- В Англии 12-летнему мальчику разрешили принимать гормоны, чтобы он начал превращаться в девушку / 11 декабря
- «Нужно любить друг друга здесь и сейчас»: Никита Ефремов и Мария Ивакова больше не скрывают романтические отношения / 21 января
- Триумфу Софии Ротару в России нашли объяснение / 9 декабря