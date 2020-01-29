Мнение: Совок и кочерыжка

Прочитал тут весьма любопытную версию касательно почившего как бы в бозе СССР. Она чем-то похожа на известную хохму насчет «опровержения» — причем в строго научном смысле — происхождения человека от обезьяны. Там про человека сказано, что он, дескать, никак не мог «произойти от обезьяны»… просто потому, что человек — это обезьяна и есть!

И если рассматривать с точки зрения биологии — то да, это именно так дела и обстоят.

Так и в случае с Россией и СССР. Оказывается, если внимательно прочитать документы на этот счет, оставшиеся еще со времен Ельцина (там вообще в основе — его Указ), то оттуда видно, что Россия — это никакой не «продолжатель» СССР и даже не «правопреемник» СССР (как большинство почему-то думает); нет, Россия — это просто в правовом смысле СССР и есть!

В чем-то это глубоко символично. То есть РФ — это не какой-то «наследник царской России», она не ведет родословную от Владимира Красное Солнышко или там хотя бы Бориса Годунова с Петром Первым; нет, РФ — так прописано — если и наследник империи, то другой — советской.

Правда, это СССР своеобразный — то есть пребывающий в виде кочерыжки от капусты. Все капустные листы ободрали, что осталось — это РФ. Печальный обкорнанный кусок, хоть и занимающий все еще 1/9 часть суши.

Если принять эту версию, точнее — эту картину мира, то все становится на свои места. Становятся, с одной стороны, яснее претензии нынешней РФ на роль «победителя в войне», а с другой — ясно, почему Зеленский, да и любые другие главы «стран СНГ», могут безнаказанно троллить СССР, причем так, что все их «исторические» стрелы попадают прямиком в нынешнюю Россию. Просто потому, что Украина, как и Узбекистан, как Молдавия, как Прибалтика — это не СССР. А вот Россия — это он.

То есть СССР, получается, не умер. Спуск красного флага с Кремля — это фикция, а фраза «мы по-прежнему живем в совке» — для нас, несчастных жителей России, имеет не только зловещий и безнадежный, но и абсолютно прямой, БУКВАЛЬНЫЙ смысл.

Это не метафора. Вот в чем ужас. «Еще плодоносить способно чрево, которое вынашивало гада».

Источник: Размышления вольного социолога

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