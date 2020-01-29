Оператор ж/д перевозок в Крым не испугался санкций США

Компания «Гранд сервис экспресс», которая занимается железнодорожными перевозками в Крым, прокомментировала санкции, введенные против нее США.

В компании заявили, что «Гранд сервис экспресс» работает на территории России, поэтому санкции не скажутся на деятельности оператора, передает РИА «Новости».

Напомним, США расширили санкции против России. В санкционный список внесли восемь граждан и одну компанию – «Гранд сервис экспресс».





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