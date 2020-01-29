«Без паники!»: Врачи дали советы на случай, если разбился градусник

«Без паники!»: Врачи дали советы на случай, если разбился градусник

29.01.2020, 22:04, Разное

Ситуация, когда разбивается градусник, — явление не редкое, но многие не знают, как правильно действовать в таком случае. Врачи дали несколько рекомендаций по этому поводу и отметили, главное – не паниковать.
Медики, как и спасатели МЧС, заявляют, бояться разбитого градусника не стоит. Количество ртути (2 г) в нем минимальное, и существенный вред здоровью не принесет. Важно – правильно собрать вещество. Сделать это могут сотрудники специальных служб, но их вызов обойдется в круглую сумму, а можно очистить помещение самостоятельно.

Прежде всего, нужно увести из комнаты детей, беременных, животных и больных. Затем, надев средства защиты – перчатки, маску, бахилы, взять банку, плотно закрывающуюся крышкой, и наполнить ее водой. В нее следует собирать осколки градусника и шарики ртути, воспользовавшись кисточкой и листом бумаги. От мелких комочков можно избавляться с помощью скотча. Нельзя подметать ртуть веником, собирать пылесосом и создавать сквозняк.

После этого, осветив место фонариком, следует убедиться в отсутствии вещества, которое будет светиться. Затем необходимо вымыть полы в комнате и все поверхности раствором марганцовки или хлора и на сутки оставить открытым окно. Банку с осколками разбитого градусника следует сдать на утилизацию. Ни в коем случае не смывать ее содержимое в канализацию.



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