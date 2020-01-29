Избивший в Москве учителя подросток жестоко обращался с животными

Избивший в Москве учителя подросток жестоко обращался с животными

29.01.2020, 22:04, Разное

Не так давно многие жители РФ узнали о том, что в Москве подросток напал на учителя и, ударив женщину, причинил той сотрясение мозга. По словам мачехи 8-классника, её пасынок и ранее проявлял агрессию, жестоко обращаясь с животными.
Недавно 15-летний подросток, а также его близкие стали участниками ток-шоу, на котором специалисты попытались определить, какие обстоятельства являются причиной агрессивности мальчика. Его мачеха заявила, ребёнок и ранее нападал на членов семьи и жестоко обращался с животными. Однажды, добавила женщина, она пыталась защитить от него домашнего питомца, но тот в ответ ударил её сковородой, стоявшей на столе. Иногда он нападал и на бабушку, к которой относился лучше всех и испытывал тёплые чувства. Тем не менее, сам школьник в свою очередь обвинил мачеху в телесных наказаниях, а наиболее шокирующей новостью для него стал факт того, что она не является его биологической матерью. Родная мать героя шоу в настоящий момент отбывает тюремное заключение за совершённое много лет назад убийство.

Присутствующие в студии психологи проанализировали все данные и заявили, скорее всего, поведение мальчика является его ответом на ту жизненную модель, в которой он привык существовать. Постоянно пребывая в напряжённой обстановке, ребёнок стал агрессивно реагировать на окружение. Тем не менее, сам школьник извинился перед педагогом за своё поведение, выразив искреннее раскаяние.



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