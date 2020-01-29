Актер Иван Янковский поблагодарил Гарика Харламова «за то, что остался жив»

Как известно, в рамках недавней церемонии вручения премии «Золотой орел» артист Иван Янковский пояснил странную шутку, ставшую очередным поводом для слухов о его возможных отношениях с Кристиной Асмус. Впрочем, он отрицает подобные новости, а также благодарит супруга своей коллеги по фильму «Текст» Гарика Харламова, «за то, что остался жив».

Не исключено, что своей шуткой актёр попросту высмеял слухи о связях Асмус на фоне разговоров о слишком откровенной сцене в киноленте «Текст». Впрочем, часть зрителей всё равно назвала слова Янковского «недопустимыми и оскорбительными», а интернет-пользователи вновь заговорили об этой теме.

Тем не менее, артист отрицает все сплетни, а также благодарит Асмус и Харламова за то, что он после всего этого «остался жив».

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