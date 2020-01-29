Брексит оставит Евросоюз без британской рыбы

Правительство Бориса Джонсона представило в парламенте законопроект, по которому в 2021 году Великобритания для защиты своей рыболовной отрасли может выйти из Общей промысловой политики, передаёт France 24. В таком случае европейским рыбакам, в том числе из Франции, придётся получать отдельное разрешение на ловлю рыбы в британских водах, что негативно скажется на их товарообороте.
Когда Дэвид Шил и его экипаж выходят в море на рассвете, на других рыболовных судах уже забросили свои сети, на некоторых развевается флаг Евросоюза.
ДЭВИД ШИЛ, британский рыбак: Наш собственный флот, безусловно, должен идти первым. Когда мы выйдем из Европы, необходимо, чтобы у нас была более широкая картина, чтобы получить лучшую и долгосрочную рыбную ловлю для нашей страны. А с этими иностранцами — будь что будет.
В эту среду правительство Бориса Джонсона представляет в парламенте законопроект по этому вопросу. С 2021 года Соединённое Королевство может выйти из Общей промысловой политики. Тогда каждой стране придётся договариваться, чтобы получить доступ к рыбе в британских водах.
Если этот закон примут, ограничения коснутся не всех. В этом городе на северо-востоке Великобритании 60 процентов улова отправится на европейские рынки. Эти рыбаки опасаются ответных мер со стороны Брюсселя.
ЭНДРЮ ДИКСОН, оптовый рыботорговец: Если у нас больше не будет доступа к этим рынкам, наша отрасль серьёзно пострадает.
Французские рыбаки тоже серьёзно пострадают…
ОЛИВЬЕ ЛЁПРЕТР, французский рыбак: Мы хорошо видим мыс Дандженесс.
…потому что именно с Францией у Великобритании самая длинная береговая линия.
ОЛИВЬЕ ЛЁПРЕТР: Я вылавливаю 60, даже 80 процентов тунца в британских водах. Совершенно очевидно, что если из-за брексита нас, французов, выгонят из британских вод, я запросто потеряю 70 процентов моего товарооборота, так что я бы вам сказал, что это крах.
Потери оцениваются в сумму 170 миллионов евро для французских рыбаков. Однако затронуты будут все европейские страны, потому что до настоящего времени у всех них есть право на часть рыбы в британских водах.
Дата выхода в эфир 29 января 2020 года.
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