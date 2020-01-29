Белый дом предостерег Болтона от публикации мемуаров, в которых упоминаются слова Трампа о заморозке военной помощи Украине

Белый дом направил официальное предостережение бывшему советнику Дональда Трампа по национальной безопасности Джону Болтону, чтобы тот не публиковал книгу мемуаров. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Официальных комментариев в Белом доме не дали.

Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Трамп в августе 2019 года в разговоре с Джоном Болтоном говорил, что хочет продолжать заморозку военной помощи Украине до тех пор, пока Киев не поможет с расследованием в отношении демократов, включая Джо Байдена и его сына Хантера. В частности, этот эпизод описан в еще не опубликованной книге мемуаров Болтона.

Cудя по черновикам, которые оказались в распоряжении The New York Times, Болтон, госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер «десятки раз» просили Трампа разблокировать помощь Украине. Однако в августе 2019 года президент говорил им, что не будет этого делать до получения от Киева материалов по расследованию в отношении Байденов.

Болтон передал копию рукописи в Белый дом в рамках стандартной процедуры для бывших чиновников. Администрация Трампа имеет право задержать или отменить выпуск всей книги или ее фрагментов.

Книга представляет собой «набросок» того, что Болтон может сказать на слушаниях по импичменту Трампа, отмечал NYT.

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