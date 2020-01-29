США ввели санкции против властей Крыма

Минфин США расширил санкции против России, сообщается на сайте ведомства. Под санкции попали власти Крыма и Севастополя, в том числе, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развозжаев и глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

Под санкции также попали спикер заксобрания Севастополя Владимир Немцев, сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева, глава избирательной комиссии Севастополя Сергей Даниленко, а также гендиректор «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов.Санкции введены и в отношении транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс», которая является оператором железнодорожных перевозок в Крым.

Раннее санкции против руководства Крыма ввел Евросоюз.

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