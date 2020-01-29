СБУ инициирует реабилитацию 53 участников украинского движения сопротивления

Ко Дню героев Крут Служба безопасности Украины передала в Национальную комиссию по реабилитации архивные дела 53-х участников украинского освободительного движения, репрессированных большевиками. Об этом рассказал директор Государственного отраслевого архива СБУ Андрей Когут, сообщает 29 января пресс-центр ведомства.

«Из-за несовершенства законодательной базы дела участников Украинской революции 1917-1921 годов и национального подполья первой четверти прошлого века длительное время оставались засекреченными. В 2018 году произошли позитивные законодательные сдвиги, существенно усовершенствовавшие процедуру пересмотра этих дел. Теперь ходатайствовать о реабилитации жертв красного режима могут не только родственники репрессированных, но и широкая общественность, активисты и просто неравнодушные украинцы. Важно, что сегодня право на восстановление справедливости получили также те патриоты, которые боролись за Украину с оружием в руках, и которых коммунистический режим цинично клеймил как преступников и бандитов», – сказал Когут.

В списке, переданном СБУ в Нацкомиссию по реабилитации, есть командующий Южной группой войск Украинской Народной Республики генерал-хорунжий Андрей Гулый-Гуленко, командующий Подольской повстанческой группой полковник Семен Харченко, участник легендарного боя под Крутами Семен Могила.

«На этих листах архивных дел не просто судьбы отдельных людей, там отчеканена непростая история нашего народа. Важно знать и прислушаться к урокам прошлого и помнить о ту высочайшую цену, которую заплатили украинские патриоты за нашу независимость и право на свободное развитие», – добавил Когут.

В 1918 году в районе Крут (Черниговская область) около 400 бойцов УНР сдерживали наступление большевистской армии на Киев четыре дня. Потери оцениваются в 70–100 погибших, среди которых – 37–39 убитых в бою и расстрелянных студентов и гимназистов.

Годовщину боя под Крутами в Украине отмечают 29 января.

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Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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