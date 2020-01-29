Белый дом: книга Болтона содержит секретную информацию и не может быть издана

Белый дом уведомил бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, что его книга содержит «значительное количество секретной информации» и не может быть издана в нынешнем виде.
В письме, направленном адвокату Болтона Чарльзу Куперу Советом по национальной безопасности, утверждается, что в рукописи есть материалы, попадающие в категорию «совершенно секретно».
«В соответствии с федеральным законодательством и соглашениями о неразглашении, которые подписал ваш клиент в качестве условия получения доступа к секретной информации, рукопись не может быть опубликована или иным образом обнародована без удаления этой секретной информации», – говорится в письме.
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