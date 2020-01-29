Белый дом: книга Болтона содержит секретную информацию и не может быть издана

Белый дом: книга Болтона содержит секретную информацию и не может быть издана

29.01.2020, 21:52, Новости дня

Белый дом уведомил бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, что его книга содержит «значительное количество секретной информации» и не может быть издана в нынешнем виде.

В письме, направленном адвокату Болтона Чарльзу Куперу Советом по национальной безопасности, утверждается, что в рукописи есть материалы, попадающие в категорию «совершенно секретно».

«В соответствии с федеральным законодательством и соглашениями о неразглашении, которые подписал ваш клиент в качестве условия получения доступа к секретной информации, рукопись не может быть опубликована или иным образом обнародована без удаления этой секретной информации», – говорится в письме.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Украинский режиссер Олег Сенцов сомневается, что Марина Кудерчук, которую назначили главой Государственного агентства Украины по вопросам кино, лучший вариантом для должности. Об этом он написал в Facebook 29 января. «Не мне, самоучке с одним сырым дебютом, комментировать назначение главы Госкино, но неужели это лучший специалист, чем Юлия Синькевич?» – задал вопрос Сенцов. Справді не мені, самоучці […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика