Белый дом: книга Болтона содержит секретную информацию и не может быть издана

Белый дом уведомил бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, что его книга содержит «значительное количество секретной информации» и не может быть издана в нынешнем виде.

В письме, направленном адвокату Болтона Чарльзу Куперу Советом по национальной безопасности, утверждается, что в рукописи есть материалы, попадающие в категорию «совершенно секретно».

«В соответствии с федеральным законодательством и соглашениями о неразглашении, которые подписал ваш клиент в качестве условия получения доступа к секретной информации, рукопись не может быть опубликована или иным образом обнародована без удаления этой секретной информации», – говорится в письме.

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