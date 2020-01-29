Нетаньяху собрался забрать Иссахар в Израиль на своем самолете

Израильтянка Наама Иссахар, осужденная в РФ за контрабанду гашиша и помилованная главой российского государства Владимиром Путиным, предположительно, покинет Россию вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщил источник.
Иссахар и ее мать, вероятно, покинут Россию на самолете Нетаньяху, передает «Интерфакс» со ссылкой на «Едиот Ахронот».
Напомним, Нетаньяху намерен в ходе официального визита в Россию обсудить с Путиным план США по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Иссахар осудили в РФ за контрабанду 9,6 грамма гашиша.
В конце 2019 года Нетаньяху и президент Израиля Реувен Ривлин официально попросили Путина помиловать ее. В среду президент России подписал прошение о помиловании израильтянки.
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