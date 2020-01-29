«Машина на каждый день»: Представлен обновленный спорткар Lotus Evora GT410

Состоялась премьера нового спорткара Evora GT410 от фирмы Lotus. Ее сотрудники уверены, что их изобретение станет машиной «на каждый день».

По сравнению с модификацией Sport автомобиль стал более комфортным. В нем имеются качественные сидения Sparco, климат-контроль, камера заднего вида для безопасности при езде и парковке. Инженерам компании пришлось улучшить шумоизоляцию для уменьшения дорожных шумов в салоне. Все комплектации Evora GT410 получили премиумную мультимедийную систему с функцией AppCarPlay и внедренным механизмом навигации.

Изменения коснулись и дверных карт автомобиля «на каждый день» от Lotus. Они были в процессе работы заметно модернизированы и теперь имеют дополнительные отсеки для сбережения и встроенные подлокотники. В задней двери можно увидеть немалую по размерам секцию из стекла, необходимую для хорошей видимости. Силовая установка под капотом все та же: наддувный мотор V6 на 3,5 литра с генерацией 410 лошадиных сил. На британском рынке эту модель Evora можно приобрести за 82 900 фунтов стерлингов в зависимости от комплектации.

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