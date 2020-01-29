Назван способ сохранить управление при блокировке руля и тормозов в машине

При движении автомобиля иногда в нем перестают нормально работать тормоза и руль, что крайне негативно сказывается на управлении. Восстановить его можно, если выполнить некоторые рекомендации.

Подобные сложности получаются в большинстве случаев в связи с программными ошибками или сбоем в электричестве. Начинает путаться блок управления, ухудшается работа усилителя, и у того меняется привычный режим функционирования. В случае наличия в автомобиле гидроусилителя, его поломка объясняется повреждением насоса гидросистемы. В данном случае «баранка» прекращает с легкостью поворачиваться. Эксперты советуют не паниковать и постараться выкрутить руль в правильном направлении.

Иногда такие ситуации происходят с тормозами. Плохо действует вакуумный усилитель, способный облегчать работу системы. Это говорит о разгерметизации трубопровода, не стоит исключать поломку камер и обратного клапана. Но даже в такие моменты машина может снижать скорость. Нужно со всех сил нажимать на педаль, благодаря чему продавливается гидравлика, и транспорт понемногу останавливается.

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