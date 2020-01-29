Американские медики рассказали о смертельной опасности подгнившего лука

Американские медики рассказали о смертельной опасности подгнившего лука

29.01.2020, 21:47, Разное

Американские медики заявили о серьезной опасности, которая исходит от подгнившего лука. Даже маленькой «отметины» хватит для того, чтобы вызвать развитие онкологии.
По словам специалистов, продукт обладает большим количеством витамина С, аминокислот, антиоксидантов, борющихся с вирусами, бактериями и гнилостными накоплениями. Они также разбавляют кровь, уничтожают бляшки, снижают уровень холестерина, а также сокращают риск появления атеросклероза, инсульта и инфаркта. В перечень преимуществ попала также профилактика болезней дыхательных путей. Тем не менее немного испортившийся продукт представляет серьезную опасность для здоровья. Как рассказали медики, гнилой участок свидетельствует о наличии слоя афлатоксина, осаждающегося на растении, что может вызвать рак печени.

Врачи перечислили причины, увеличивающие риск отложения токсичного вещества на продукте, отметив высокую температуру хранения, чрезмерную влажность, влияние насекомых, плохую упаковку и контакт с загрязненной водой. Афлатоксин способен воздействовать и на другие органы. В наиболее серьезном случае может случится летальный исход. Медики рекомендуют утилизировать лук без обрезания подгнившего участка.



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