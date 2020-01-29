Большинство украинцев считают движителями реформ Зеленского и правительство – опрос

Большинство украинцев считают движителями реформ Зеленского и правительство – опрос

29.01.2020, 21:42, Новости дня

Большинство украинцев считает, что реформы в стране двигает президент Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют опубликованные 29 января результаты исследования Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Респондентам задали вопрос: «Движитель или тормоз реформ?», и предложили варианты ответов, среди которых можно было отметить пять.

Зеленского в качестве движителя выбрали 60,1% опрошенных. 37% считает таковыми правительство, а 29,7% – фракция «Слуги народа» в Верховной Раде.

Лидерами среди «тормозов» оказались олигархи (50,9%), чиновники (43,1%) и парламентская фракция «Европейская солидарность» (22,2%).

Исследование проводилось 6–11 декабря 209 года во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей среди 2018 респондентов старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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