Украинцы назвали главные проблемы в стране

Украинцы назвали главные проблемы в стране

29.01.2020, 21:37, Новости дня

Почти 70% украинцев назвали коррупцию и конфликт в Донбассе главными проблемами в стране, мешающими ее развитию, такие данные следуют из опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени И. Кучерива.

«Граждане считают главными проблемами, которые больше мешают развитию Украины, коррупцию (69%), войну в Донбассе (69%), засилье олигархов в экономике (31%), отсутствие профессионалов во власти (25%) и миграцию, выезд трудоспособного населения из страны (25%)», – гвоорится в сообщении, опубликованном на сайте фонда.

В ноябре сообщалось, что число украинцев, которые считают, что события в стране развиваются в правильном направлении, сократилось.

Опрос, проведенный летом 2019 года, показал, что большинство граждан Украины придерживаются идеи поиска компромиссных решений для достижения мира в Донбассе.



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