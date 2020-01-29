США расширили санкции против России

Соединенные Штаты расширили антироссийские санкции, внеся в список связанных с Крымом политиков и компанию, осуществляющую железнодорожные пассажирские перевозки через Крымский мост, сообщил американский минфин.
В санкционный список внесены восемь граждан и одна компания – «Гранд сервис экспресс», которая занимается железнодорожными перевозками в Крым, передает РИА «Новости».
Также в черный список США попал глава Севастополя Михаил Развожаев.
Ранее на этой неделе Развожаева и других крымских политиков внес в санкционный список Евросоюз.
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