Египетский эксперт: «Оставленный у кровати лимон улучшает работу мозга и защищает от простуды»

Мохаммед Аль-Файед, египетский эксперт по энергетике, назвал способ добиться расслабления и улучшить работу мозга. Специалист советует оставлять у кровати лимон.

Его следует разрезать на четыре части и присыпать солью. По словам Аль-Файеда, это поможет снизить уровень стресса, улучшить самочувствие, даже если придется рано просыпаться. Лимон помогает организму быстро расслабиться благодаря природным ароматическим запахам, что связано с насыщением организма кислородом за счет облегчения дыхания. В результате активизируется работа мозга и, как бонус, — повышается умственная производительность, и улучшается настроение.

Лимон рядом с кроватью является отличной профилактикой простудных недугов. В случае вирусных заболеваний плод помогает избавиться от скоплений слизи в пазухах носа, ускоряя процесс выздоровления. Представитель цитрусовых очищает воздух не только от болезнетворных микробов, но и от неприятных ароматов. Как отметил египетский эксперт, сочетание лимона с гвоздикой отпугивает насекомых, поэтому необходимость покупать репелленты отпадает. Плод также способен стабилизировать кровяное давление.

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