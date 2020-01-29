Египетский эксперт: «Оставленный у кровати лимон улучшает работу мозга и защищает от простуды»

Мохаммед Аль-Файед, египетский эксперт по энергетике, назвал способ добиться расслабления и улучшить работу мозга. Специалист советует оставлять у кровати лимон.
Его следует разрезать на четыре части и присыпать солью. По словам Аль-Файеда, это поможет снизить уровень стресса, улучшить самочувствие, даже если придется рано просыпаться. Лимон помогает организму быстро расслабиться благодаря природным ароматическим запахам, что связано с насыщением организма кислородом за счет облегчения дыхания. В результате активизируется работа мозга и, как бонус, — повышается умственная производительность, и улучшается настроение.
Лимон рядом с кроватью является отличной профилактикой простудных недугов. В случае вирусных заболеваний плод помогает избавиться от скоплений слизи в пазухах носа, ускоряя процесс выздоровления. Представитель цитрусовых очищает воздух не только от болезнетворных микробов, но и от неприятных ароматов. Как отметил египетский эксперт, сочетание лимона с гвоздикой отпугивает насекомых, поэтому необходимость покупать репелленты отпадает. Плод также способен стабилизировать кровяное давление.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Послесловие к освобождению израильтянки Наамы Иссахар из российской тюрьмы. Учитесь, захаровы, у Израиля, как нужно вести дела, освобождать своих граждан из чужих тюрем. Кого освободили вы? Например, из тех, кто был депортирован в Соединенные Штаты и получил там срок? Никого. И каждый раз одно и то же. Крики, заявления с рвотным запахом хамства, позы. Вместо […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Дженнифер Лопес поразила поклонников подтянутой фигурой и стальным прессом на снимке / 25 декабря
- Мечты сбываются: Билли Айлиш спела дуэтом со своим кумиром детства Алишей Кис / 11 декабря
- Рекордная сумма: сколько Малахов заплатил мужу Лолиты за копание в грязном белье / 21 декабря
- Звезда «Теории большого взрыва» Джонни Галэки впервые стал отцом / 5 декабря
- Ученые: Выкидыш и внематочная беременность могут спровоцировать длительный посттравматический стресс / 15 января
- Волочкова не снимает золотые пуанты при выполнении упражнений для ягодиц / 28 января
- Экс-супруга Ивана Краско Наталья Шевель ждет ребенка от его внебрачного сына Александра Яковлева / 25 декабря
- Российский канал показал танкиста Пантюшенко и еще двух украинцев в плену «ДНР» / 17 декабря