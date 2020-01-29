Воссозданию единой культурной общности поможет книга «Абазинский ренессанс»

Один из древнейших народов Кавказа – абазины, заново обретает свою историю.

В январе вышел в свет первый том уникальной книги об истории и культуре народа абаза «Абазинский ренессанс». Авторами издания выступили председатель Высшего Совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса, вице-спикер Парламента Карачаево-Черкесской республики Мусса Экзеков и известный российский историк-востоковед Надежда Емельянова.

Книга – первое в новейшее время полномасштабное исследование истории абазинского этноса – одного из древнейших народов Кавказа. История абазин рассказывается во взаимосвязи с историей их ближайшего родственного народа, абхазов. Самые ранние упоминания о предках современных абазин и абхазов находятся у античных историков и географов. Первый том книги, который называется «Наперекор стихиям», вобрал в себя историю от древнейших времен и до второй половины 19-го века. В настоящий момент идет работа над вторым томом, который будет посвящен новой и новейшей истории этноса.

Комментируя выход книги в свет, Мусса Экзеков назвал ее важной частью глобальной работы по сохранению этноса, развитию национальной культуры.

Председатель ВС ВААК пояснил, что главным стимулом к созданию книги послужила необходимость передавать последующим поколениям абазин и абхазов историю их народа, побуждать их к узнаванию собственной истории, ведь народ абаза за тысячелетия своего существования пережил немало потрясений, которые порой ставили под угрозу само существование этноса.

«Сейчас мы вновь решаем задачу возрождения народа, воссоздания единой культурной общности. Международное объединение «Алашара», Всемирный абхазо-абазинский конгресс ведут большую работу по сохранению и развитию родных языков, национальных культуры и традиций. Теперь мы делаем еще один важный шаг – мы заново рассказываем историю абазин и абхазов», – отметил он на своей странице в Instagram.

«Я очень рассчитываю, что этот труд станет важнейшим камнем в основании развития этноса. Всем известна истина: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». Она актуальна, как никогда. Книга уже вышла из печати и скоро появится в магазинах. Помимо всего прочего, это действительно интересная историческая работа, где любой найдет много увлекательных сюжетов», – пояснил Мусса Экзеков.

Второй автор «Абазинского ренессанса» – российский историк, востоковед и журналист Надежда Емельянова отметила, что в книге реконструировано прошлое того политического, социального и культурного пространства, которое ранее именовалось Землей Абаза, общей родины абазинов, абхазов и родственных им народов.

«История Абаза – это история частых войн и редких мирных передышек, история обороны своей земли от врагов и заключения мирных союзов с соседями. Через призму документальных источников абазинский народ предстает как хранитель колоссальной энергии и исторического опыта – он не покоряется бедам и не ломается под грузом невзгод и в самые трудные времена находит внутренние силы для возрождения», – пояснила автор.

Она отметила, что большую помощь в сборе исторически достоверного художественного материала – орнаментов, деталей быта, элементов народного костюма – оказал руководитель Черкесского отделения АНО «Алашара» Мурат Муков.

Мусса Экзеков выразил благодарность всему коллективу, работавшему над изданием. В частности, указал на неоценимый вклад ответственного редактора издания, ученого с мировым именем, экс-директора Института востоковедения РАН, почётного академика АН Абхазии Ростислава Борисовича Рыбакова (1938-2019).

Отдельно Председатель ВС ВААК отметил иллюстратора книги, Ольгу Граблевскую, известную петербургскую художницу, победительницу конкурса «Лермонтов-2014». Для создания исторически достоверных картин иллюстратор проработала значительный фактологический материал в музеях и художественных фондах России.

«Автор иллюстраций к произведениям Лермонтова, кавказским сочинениям Толстого, она тонко чувствует Кавказ. Ее воздушный, легкий стиль придает особый характер всему изданию», – считает Экзеков.

Выход второго тома издания также запланирован на 2020 год.

Справка:

Абазины (народ Абаза) – коренной народ Российской Федерации, один из древнейших народов Кавказа. Относится к абхазо-адыгским народам. Преимущественно проживают в Карачаево-Черкесской Республике – 36 919 человек (по данным Всероссийской переписи 2010 года), также более 5000 проживает в Ставропольском крае, Кабардино-Балкарской республике, Ханты-Мансийском АО и др. регионах страны. Зарубежная диаспора на Ближнем Востоке по разным оценкам может насчитывать от 500 тыс. человек.

Мусса Хабалевич Экзеков – предприниматель, меценат, общественный деятель. С 2011 года возглавляет созданное им Международное объединение по развитию абазино-абхазского этноса «Алашара». В декабре 2017 года был избран Председателем высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса. В сентябре 2019 года избран заместителем Председателя Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики.

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