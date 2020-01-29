Песков рассказал, как в Кремле защищаются от вирусов

Песков рассказал, как в Кремле защищаются от вирусов

29.01.2020, 21:30, Новости дня

В связи со вспышкой пневмонии, вызванной коронавирусом, в Кремле никакие специальные меры не принимаются, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы особых мер не принимаем. Мы, собственно, в целом очень стараемся относиться внимательно к тому, чтобы сотрудники не ходили, не чихали на работе и так далее. Чихаешь – сиди дома, болей, не заражай никого другого, потому что график настолько напряженный, что болеть нет времени. И поэтому в обычном режиме работаем», – передает слова Пескова ТАСС.

Между тем, РФ сокращает железнодорожное пассажирское сообщение с Китаем – сохранится только направление Пекин-Москва и Москва-Пекин. Кроме того, в пятницу будет принято решение о режиме полетов в Китай.

Роспотребнадзор сообщил об усиленном двойном контроле прибывающих во всех пунктах пропуска через госграницу РФ из неблагополучных регионов.

Напомним, на утро среды коронавирусом заболели около 6 тыс. человек, умерли более 130 человек.



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