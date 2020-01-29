Врачи рассказали, когда бить тревогу при поносе

Понос может возникнуть из-за потери жидкости. В отдельных случаях у человека ухудшается здоровье или наступает смерть. Врачи рассказали, в каких случаях необходимо бить тревогу.

Согласно медицинским данным, при поносе имеется риск потери воды из организма. Взрослому человеку нелегко лишиться 10% жидкости, так как, если масса тела составляет 70 кг, нужно избавиться от не менее семи литров, что крайне сложно. В случае с ребенком ситуация иная, поэтому при сильном поносе у него необходимо отправляться в больницу.

Пока приедет скорая помощь, ребенку надо дать воды, но не переусердствовать, потому как появится рвота. Дома следует иметь специальные смеси, в частности, регидрон. Далее рекомендуется дождаться медика, потому что их профессионализм более эффективен в данном случае. Важно обратить внимание на температуру, и если понос сопровождается кровяными выделениями.

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