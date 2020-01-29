Мнение: Почему процветает АУЕ?

Еще в октябре прошлого года писал про перестрелку в Адмиралтейке. Оказывается, это была не просто перестрелка. Это была «стрелка» полутора десятков «правильных пацанов» из группировок «Кинопленка» и «Московский двор». Это признал генерал-лейтенант Артем Хохорин, шеф татарстанской полиции.

А еще Хохорин рассказал, что начали сколачиваться новые молодежные группировки. Только в Набережных Челнах – уже восемь молодежных группировок.

— Пять из них придерживаются так называемой идеологии АУЕ, оставшиеся три имеют отношение ко взрослым группировкам, — пояснил генерал.

По мнению Хохорина, во всем виноват интернет, где «сотни групп, посвященных АУЕ, туда заманивают подростков от 10 до 17 лет….».

Выходит, что если не будет интернета, исчезнут и молодежные группировки? Но это же откровенная глупость? Главная причина возрождения молодежных группировок, по-моему, это отсутствие перспектив, это серая и унылая окружающая действительность. А АУЕ — хоть и сомнительно-мутная, но романтика.

Или я не прав?

Фотография генерала Артема Хохорина отсюда, рис. отсюда.

Источник: Ирек Муртазин

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