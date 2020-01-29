Самолет Баку-Москва столкнулся со стаей птиц

Самолет Баку-Москва столкнулся со стаей птиц

29.01.2020, 21:26, Новости дня

Самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), следующий рейсом Баку-Москва, столкнулся со стаей птиц и вернулся в Азербайджан, сообщили в компании.

«Капитан воздушного судна рейса J2-854 AZAZ, вылетевший из Баку в Москву в 20.31 по местному времени (19.31 мск, – прим. ВЗГЛЯД), после столкновения со стаей птиц принял решение развернуться в Международный аэропорт имени Гейдара Алиева», – цитирует сообщение перевозчика «Интерфакс».

В 20.56 по бакинскому времени (19.56 мск) лайнер успешно приземлился в аэропорту Баку.  «Пассажиры рейса вылетят в Москву другим самолетом», – добавили в авиакомпании.

Напомним, 15 августа самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел на кукурузном поле, так как в оба двигателя А321 при взлете попали птицы. В результате двигатели отказали, и произошло возгорание силовых установок.

В сентябре самолет, летевший из Краснодара в Иркутск, вынужденно сел в аэропорту Екатеринбурга из-за столкновения с птицей.

«Аэрофлот» предложил создать компанию для отлова птиц у аэропортов. Минтранс разработает правила защиты самолетов от птиц.



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