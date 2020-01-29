Ученая Мария Баркова запатентовала уничтожающую космический мусор машину

Российская ученая запатентовала машину, которая разрушает космический мусор. Мария Баркова предложила создать соответствующий механизм в ходе ежегодного мероприятия по космонавтике, проходящего в Москве.

Эксперт хотела спроектировать устройство, способное находить и утилизировать мусор, в том числе неработающие спутники, в псевдожидкое горючее. Как сказала Мария Баркова, указанная машина сможет функционировать за счет титановой сети, диаметр которой составит 100 метров. Только за раз аппарат сможет поймать примерно полтонны металла, после чего приступит к его уничтожению.

Далее можно будет получать метан с водой путем химического процесса Сабатье. Как отметили ученые, газ будет использоваться как топливо, а вода требуется для его распада на водород и кислород, что обеспечит новые циклы реакции.

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