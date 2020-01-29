Елена Степаненко планирует оставить все наследство дочери Евгения Петросяна

Артистка Елена Степаненко планирует сделать своей наследницей дочь Евгения Петросяна Викторину. Напомним, артисты по-прежнему продолжают процедуру развода.
Сам брак уже расторгнут, но знаменитости также планируют разделить имущество. По словам адвоката Петросяна Сергея Жорина, бывшая жена его клиента специально затягивает процесс, а также высказывает претензии на немалую долю собственности экс-возлюбленного. Юрист уточнил: в списке значатся объекты, не являющиеся имуществом юмористки.
«Елена Степаненко недавно согласилась оставить всё своё наследство в пользу Викторины. Она заявила, что нет никого более близкого для неё», — пишет издание «Собеседник» со ссылкой на подругу дочери Петросяна.
Сам же Жорин отметил, что у Степаненко и Викторины в последнее время отношения являются прекрасными, хотя ранее это было не так. Не исключено, что у подобных действий есть определенный подтекст, подытожил юрист.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Научные сотрудники Университета ИТМО создали концепт наноробота, который умеет диагностировать и лечить онкологию. Проект еще не закончен, вскоре состоятся опыты на животных и живых клетках. Ученые из Санкт-Петербурга объяснили, каким образом меняется клетка, когда она превращается в раковую. Так, у нее идет сбой в геноме, потом она синтезирует зловредные белки. В итоге клетки бессвязно размножаются, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Наука: Исследовано старение животного мира / 1 декабря
- Мнение: Кучерявый арестован на 2 месяца / 10 декабря
- Участник «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов раскрыл настоящие причины возвращения Ветлицкой на сцену / 28 ноября
- Слабонервная Бородина вынуждена ходить к психологу / 3 декабря
- Мнение: Nginx / 13 декабря
- Мнение: Глаза горя / 24 декабря
- Put It All On Me: Эд Ширан впервые снялся в клипе с женой Черри Сиборн / 23 декабря
- «Дни.ру» дарят билеты: иммерсивная выставка Mystic Universe / 11 декабря