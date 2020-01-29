Елена Степаненко планирует оставить все наследство дочери Евгения Петросяна

Елена Степаненко планирует оставить все наследство дочери Евгения Петросяна

29.01.2020, 21:21, Разное

Артистка Елена Степаненко планирует сделать своей наследницей дочь Евгения Петросяна Викторину. Напомним, артисты по-прежнему продолжают процедуру развода.
Сам брак уже расторгнут, но знаменитости также планируют разделить имущество. По словам адвоката Петросяна Сергея Жорина, бывшая жена его клиента специально затягивает процесс, а также высказывает претензии на немалую долю собственности экс-возлюбленного. Юрист уточнил: в списке значатся объекты, не являющиеся имуществом юмористки.

«Елена Степаненко недавно согласилась оставить всё своё наследство в пользу Викторины. Она заявила, что нет никого более близкого для неё», — пишет издание «Собеседник» со ссылкой на подругу дочери Петросяна.

Сам же Жорин отметил, что у Степаненко и Викторины в последнее время отношения являются прекрасными, хотя ранее это было не так. Не исключено, что у подобных действий есть определенный подтекст, подытожил юрист.



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