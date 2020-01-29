Дмитрий Медведев для характеристики своей работы на новом месте подобрал лишь одно слово

Дмитрий Медведев прокомментировал свою нынешнюю работу на новом месте. Экс-глава правительства охарактеризовал свою должность одним словом.

В середине января Дмитрий Медведев рассказал главе российского государства Владимиру Путину об отставке правительства страны. В настоящее время он трудится в должности замруководителя Совета безопасности. Свое положение на этой работе чиновник охарактеризовал следующим образом, подобрав всего одно слово: «Отлично».

Дмитрий Медведев занимал кресло председателя правительства РФ на протяжении восьми лет. Уволился он после послания президента государства Федеральному собранию, когда тот заявил о предстоящих изменениях в Конституции. Владимир Путин выступил с предложением закрепить в законе роль Госсовета и дать право парламенту утверждать премьера, министров и вице-премьеров. Дмитрий Анатольевич уверен, его отставка поспособствует лидеру страны воплотить в жизнь все рабочие планы.

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