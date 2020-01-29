В Украине стоимость газа для промышленных потребителей в феврале снизится на 14-15% – «Нафтогаз»

В Украине стоимость газа для промышленных потребителей в феврале снизится на 14-15% – «Нафтогаз»

29.01.2020, 21:18, Новости дня

В феврале в Украине снизится стоимость газа для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. Об этом 29 января проинформировал НАК «Нафтогаз України».

«Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты. В зависимости от этих показателей, «Нафтогаз» предлагает газ по цене 4 661–5 208 грн/ 1 тыс. м³ (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами). По сравнению с ценами на январь 2020 года, в феврале цены снизятся на 14–15% в зависимости от условий поставки», – сказано в сообщении.

«Нафтогаз» подготовил предложения потенциальным покупателям своего газа. Согласно прейскуранту, дешевле газ обойдется тем, кто купит больше 50 тыс. м³.

Цена на газ для промышленных потребителей влияет на цену на газ для населения. Согласно постановлению правительства №293 от 3 апреля 2019 года, стоимость газа для населения определяется как средняя арифметическая цена продажи газа «Нафтогазом» для промышленных потребителей, действующая в месяце, предшествующему месяцу поставки.

29 января министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель говорил, что страна выйдет из отопительного сезона 2019–2020 годов с избыточными запасами природного газа в своих подземных хранилищах, что позволяет рассчитывать на снижение цены на газ для населения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Научные сотрудники Университета ИТМО создали концепт наноробота, который умеет диагностировать и лечить онкологию. Проект еще не закончен, вскоре состоятся опыты на животных и живых клетках. Ученые из Санкт-Петербурга объяснили, каким образом меняется клетка, когда она превращается в раковую. Так, у нее идет сбой в геноме, потом она синтезирует зловредные белки. В итоге клетки бессвязно размножаются, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика