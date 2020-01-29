На Украине заявили об истощении крупнейших газовых месторождений страны

Компания «Укргазодобыча» назвала степень истощения пяти крупнейших газовых месторождений в стране.
«Мы часто говорим о значительном истощении месторождений. Так вот, приводим уровень истощенности топ-5 крупнейших месторождений компании», – говорится в сообщении «Укргазодобычи» в Facebook.
Шебелинское месторождение истощено на 89%, Западно-Крестищенское – на 90%, Яблоновское – на 79%, Ефремовское – на 82%, Мелеховское – на 82%.
В связи с этим компания инвестирует в поиск новых ресурсов, которые позволят компенсировать добычу и естественное падение.
Отмечается, что в 2019 году компания открыла три новых месторождения ресурсной базой 2,15 млрд кубометров газа. Извлекаемые запасы увеличены почти на 15 млрд кубометров газа, а также подготовлены к бурению несколько объектов.
Ранее Нафтогаз Украины не исключил прямых закупок газа у Газпрома.
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