Бруну Фернандеш стал игроком «Манчестер Юнайтед»

Бруну Фернандеш стал игроком «Манчестер Юнайтед»

29.01.2020, 20:06, Новости дня

"Манчестер Юнайтед" объявил о покупке полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша. 25-летний португалец обошелся самому титулованному клубу Англии в 80 миллионов евро.

"Манчестер Юнайтед" и "Спортинг" вели длительные переговоры, которые в итоге увенчались успехом. Бруну Фернандеш в ближайшее время пройдет медосмотр, после чего станет полноправным игроком "красных дьяволов". Английский клуб заплати за Фернандеша 55 миллионов евро плюс ещё 25 миллионов в виде бонусов.

Бруну Фернандеш пришел в "Спортинг" три года назад из итальянской "Сампдории". В прошлом сезоне полузащитник забил 32 мяча в матчах за лиссабонцев. Фернандеш входит в состав сборной Португалии.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Украинская делегация не собирается в знак протеста снова покидать ПАСЕ, сообщил член делегации, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. «Не надейтесь», – приводит его слова ТАСС. Гончаренко заявил: «Вы же сказали, что вам нужен диалог». По его словам, Украина «тоже за диалог». «Зачем мы будем уходить, если вы хотите вести диалог?» – сказал он. В июне, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика