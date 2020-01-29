Бруну Фернандеш стал игроком «Манчестер Юнайтед»

"Манчестер Юнайтед" объявил о покупке полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша. 25-летний португалец обошелся самому титулованному клубу Англии в 80 миллионов евро.

"Манчестер Юнайтед" и "Спортинг" вели длительные переговоры, которые в итоге увенчались успехом. Бруну Фернандеш в ближайшее время пройдет медосмотр, после чего станет полноправным игроком "красных дьяволов". Английский клуб заплати за Фернандеша 55 миллионов евро плюс ещё 25 миллионов в виде бонусов.

Бруну Фернандеш пришел в "Спортинг" три года назад из итальянской "Сампдории". В прошлом сезоне полузащитник забил 32 мяча в матчах за лиссабонцев. Фернандеш входит в состав сборной Португалии.

Источник: Вести

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