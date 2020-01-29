Новый санкционный механизм ПАСЕ. Как голосовали делегации

11 из 12 членов делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы 29 января голосовали против резолюции о новом санкционном механизме, который будет применяться в случае серьезного нарушения государством-членом своих уставных обязательств. Об этом свидетельствуют данные на сайте ПАСЕ.

Поддержала резолюцию только Юлия Левочкина, депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь».

Ни одного голоса за резолюцию не отдала делегация России: четверо были против, 11 воздержались.

Новая процедура принята 109 голосами.

Полные результаты голосования по странам выглядят так.

Андорра – два за;

Армения – один за;

Австрия – четыре за, один против;

Азербайджан – один против;

Босния и Герцеговина – один за, один воздержался;

Бельгия – два за;

Швейцария – шесть за;

Кипр – один за;

Чехия – два за, один против;

Германия – семь за, один воздержался;

Дания – один за;

Испания – один за;

Финляндия – пять за;

Франция – 11 за;

Грузия – три за;

Греция – один за;

Венгрия – два за;

Исландия – три за;

Италия – 13 за;

Литва – три воздержались;

Люксембург – два за;

Латвия – три воздержались;

Монако – один за;

Молдова – четыре за, один против;

Северная Македония – один за, один против;

Нидерланды – четыре за;

Норвегия – четыре за;

Польша – четыре за, один против;

Сербия – пять воздержались;

Россия – четыре против, 11 воздержались;

Швеция – два за, три воздержались;

Словакия – один за, три против;

Сан-Марино – один за;

Турция – 13 за, один воздержался;

Украина – один за, 11 против;

Великобритания – пять за, два воздержались.

«Европейская правда» отмечает, что новая процедура усложняет и делает практически нереальными санкции в отношении государства, серьезно нарушившего принципы Совета Европы.

Зимняя сессия ПАСЕ началась в Страсбурге 27 января и завершится 31 января.

Украина негативно оценивала намерения ввести в новый механизм наложения санкций на страны – члены Совета Европы, которые нарушают свои уставные обязательства, заявлял постоянный представитель Украины при СЕ Борис Тарасюк.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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