Новый санкционный механизм ПАСЕ. Как голосовали делегации

Новый санкционный механизм ПАСЕ. Как голосовали делегации

29.01.2020, 21:00, Новости дня

11 из 12 членов делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы 29 января голосовали против резолюции о новом санкционном механизме, который будет применяться в случае серьезного нарушения государством-членом своих уставных обязательств. Об этом свидетельствуют данные на сайте ПАСЕ.

Поддержала резолюцию только Юлия Левочкина, депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь».

Ни одного голоса за резолюцию не отдала делегация России: четверо были против, 11 воздержались.

Новая процедура принята 109 голосами.

Полные результаты голосования по странам выглядят так.

Андорра – два за;
Армения – один за;
Австрия – четыре за, один против;
Азербайджан – один против;
Босния и Герцеговина – один за, один воздержался;
Бельгия – два за;
Швейцария – шесть за;
Кипр – один за;
Чехия – два за, один против;
Германия – семь за, один воздержался;
Дания – один за;
Испания – один за;
Финляндия – пять за;
Франция – 11 за;
Грузия – три за;
Греция – один за;
Венгрия – два за;
Исландия – три за;
Италия – 13 за;
Литва – три воздержались;
Люксембург – два за;
Латвия – три воздержались;
Монако – один за;
Молдова – четыре за, один против;
Северная Македония – один за, один против;
Нидерланды – четыре за;
Норвегия – четыре за;
Польша – четыре за, один против;
Сербия – пять воздержались;
Россия – четыре против, 11 воздержались;
Швеция – два за, три воздержались;
Словакия – один за, три против;
Сан-Марино – один за;
Турция – 13 за, один воздержался;
Украина – один за, 11 против;
Великобритания – пять за, два воздержались.

«Европейская правда» отмечает, что новая процедура усложняет и делает практически нереальными санкции в отношении государства, серьезно нарушившего принципы Совета Европы.

Зимняя сессия ПАСЕ началась в Страсбурге 27 января и завершится 31 января.

Украина негативно оценивала намерения ввести в новый механизм наложения санкций на страны – члены Совета Европы, которые нарушают свои уставные обязательства, заявлял постоянный представитель Украины при СЕ Борис Тарасюк.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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