Новый санкционный механизм ПАСЕ. Как голосовали делегации

11 из 12 членов делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы 29 января голосовали против резолюции о новом санкционном механизме, который будет применяться в случае серьезного нарушения государством-членом своих уставных обязательств. Об этом свидетельствуют данные на сайте ПАСЕ.
Поддержала резолюцию только Юлия Левочкина, депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь».
Ни одного голоса за резолюцию не отдала делегация России: четверо были против, 11 воздержались.
Новая процедура принята 109 голосами.
Полные результаты голосования по странам выглядят так.
Андорра – два за;
Армения – один за;
Австрия – четыре за, один против;
Азербайджан – один против;
Босния и Герцеговина – один за, один воздержался;
Бельгия – два за;
Швейцария – шесть за;
Кипр – один за;
Чехия – два за, один против;
Германия – семь за, один воздержался;
Дания – один за;
Испания – один за;
Финляндия – пять за;
Франция – 11 за;
Грузия – три за;
Греция – один за;
Венгрия – два за;
Исландия – три за;
Италия – 13 за;
Литва – три воздержались;
Люксембург – два за;
Латвия – три воздержались;
Монако – один за;
Молдова – четыре за, один против;
Северная Македония – один за, один против;
Нидерланды – четыре за;
Норвегия – четыре за;
Польша – четыре за, один против;
Сербия – пять воздержались;
Россия – четыре против, 11 воздержались;
Швеция – два за, три воздержались;
Словакия – один за, три против;
Сан-Марино – один за;
Турция – 13 за, один воздержался;
Украина – один за, 11 против;
Великобритания – пять за, два воздержались.
«Европейская правда» отмечает, что новая процедура усложняет и делает практически нереальными санкции в отношении государства, серьезно нарушившего принципы Совета Европы.
Зимняя сессия ПАСЕ началась в Страсбурге 27 января и завершится 31 января.
Украина негативно оценивала намерения ввести в новый механизм наложения санкций на страны – члены Совета Европы, которые нарушают свои уставные обязательства, заявлял постоянный представитель Украины при СЕ Борис Тарасюк.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: При строительстве здания на базе индийского университета была обнаружена древняя статуя бога Солнца. В этот район сразу же приехали местные археологи, отметили в издании The Times of India. Находка была сделана в одном из районов населенного пункта Гувахати во время строительных работ на территории местного учебного заведения. Древнюю статую раскопали на глубине чуть более 2 […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Все уверены, что я ненавижу русских» — MH17 / 2 декабря
- Людям лгали? Крымский мост оказался в центре грандиозного скандала / 7 января
- Российский ракетный крейсер бросил якорь в Босфоре из-за «плохой погоды» / 8 января
- Для российских танков создадут новые мощные снаряды / 17 января
- Мнение: Работающих пенсионеров будут штрафовать / 19 декабря
- Евгений Сатановский назвал главное препятствие для нанесения Россией ядерного удара по США / 7 января
- Наука: Как мы принимаем решения о наказании / 26 ноября
- Мнение: Как надо и не надо дарить подарки / 11 декабря