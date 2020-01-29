Трамп и Нетаньяху решили судьбу Палестины, но многим это не понравилось

В Конгрессе США обсуждают "сделку века" — план, который предложил Дональд Трамп для урегулирования палестино-израильского конфликта. Демократы требуют отозвать эту инициативу, указывая, какой резонанс она вызвала во всем мире: Палестину охватили протесты, арабские страны собирают экстренный саммит, а ООН говорит о нарушении международного права. В Кремле продолжают изучать план Трампа, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В российском МИДе заявили, что решать проблему должны не американцы, а сами израильтяне и палестинцы. Почему сделка вызвала такую реакцию, и почему политики Трамп и Нетаньяху объявили о ней именно сейчас?

Мирные планы американцев, как правило, с кумулятивным эффектом. Предложенная Вашингтоном "сделка века" сработала, как разрывной снаряд. В палестинских поселениях, где до вчерашнего дня было тихо, тысячи вышли на улицы. Они не благодарят Штаты, а проклинают. Такой план палестинцам не нужен.

"Я хотел бы сказать этому дуэту Трамп-Нетаньяху, что Иерусалим и его права не продаются. Они не предмет торга, и ваша сделка не пройдет. После бессмыслицы, которую мы услышали сегодня, тысячу раз говорим "нет", — сообщил президент Палестины и лидер движения ФАТХ Махмуд Аббас.

Палестинцев поработать над планом не звали. Администрация самого произраильского президента за всю историю США плотно консультировалась с кабинетом Нетаньяху. Неудивительно, что 70 процентов населения Израиля сделку поддержали.

"Вполне разумно, что я должен много сделать для палестинцев, иначе это просто было бы нечестно. Не хлопайте за это. Я хочу, чтобы эта сделка была большим делом для палестинцев. Так и должно быть. Сегодняшнее соглашение — это историческая возможность для палестинцев наконец-то получить свое собственное независимое государство", — сообщил американский лидер Дональд Трамп.

Звучит, как угроза, но Трамп мысль не развивает — думает о хорошем. Палестине обещает долгожданную государственность и щедро раздает земли — в 80-страничном плане американские выкройки ближневосточных границ. Площадь Палестины может быть удвоена. Правда, судя по карте, палестинцам уготованы выселки. В пустыне, уже ближе к Синаю, на границе с Египтом появятся две зоны — сельскохозяйственная и промышленная. Переселенцам и подъемные будут выплачивать. Штаты обещают 50 миллиардов долларов инвестиций в регион. Разрозненные территории нового государства свяжут тоннели и мосты. Палестинцам разрешат пользоваться израильскими портами Хайфой и Ашдодом. Еще им можно будет построить курорт на Мертвом море. А вот контроль над западным побережьем Иордана де-факто останется за Израилем.

По Трампу столицей нового палестинского государства станет Восточный Иерусалим (не путать с древним городом, где все святыни). Если внимательно почитать план, предложенный США, палестинцам должен достаться восточный пригород — задворки за стеной. Правда в знак признания Штаты готовы там разместить свое будущее посольство в Палестине.

Американское посольство в Израиле вот уже два года как находится в Иерусалиме. За статус древнего города делегация гостей долго купала президента США в овациях. "Иерусалим остается неделимой единицей Израиля, это очень важно", — сообщил Трамп.

У палестинских беженцев, которых за 70 лет конфликта тысячи, не будет возможности селиться в Израиле. Им разрешено жить или в Палестине, или в третьей стране. В движении ХАМАС заявили — план Трампа не стоит даже чернил, которыми написан.

"То, что происходит сегодня, представляет собой новую катастрофу для палестинского народа и двойную американо-израильскую агрессию против Палестины, которая направлена на ликвидацию палестинского вопроса в пользу Израиля", — сообщил официальный представитель ХАМАС Фаузи Бархум.

Палестина настаивает на восстановлении своих границ, которые были до шестидневной войны 1967 года. Если сравнить с планом Трампа, получается значительно меньше.

"Самые умеренные из палестинских политиков не смогут смириться с тем, что предлагает Дональд Трамп, поэтому их отказ понятен, объясним и ожидаем", — прокомментировала ситуацию политолог, арабист Ксения Светлова.

На 80 страницах разъяснено, как из сектора Газа сделать демилитаризованную зону. Еще вашингтонская сделка ожидаемо предписывает движению ХАМАС полностью разоружиться. Трамп презентовал план, а в Сенате обсуждали его импичмент. Неудивительно, что президент США строил из себя успешного переговорщика, который легко развязывает узлы мировой дипломатии. Вот и в Twitter он написал, что, уволив своего помощника-ястреба Джона Болтона, спас весь мир: "Если бы я его послушал, мы бы уже были в Шестой мировой войне".

План Трампа ставит ближневосточный регион на грань очередного конфликта. Палестинский ХАМАС готов сопротивляться, израильский премьер поскорее воплощать сделку. Уже в феврале Нетаньяху намерен вынести на рассмотрение кабинета вопрос о расширении израильского суверенитета на западный берег Иордана.

"Я согласился договориться о мире с палестинцами на основе вашего плана. Господин президент, я надеюсь, что палестинцы примут ваше видение мира, примут план, который вы, ваша команда и мы так усердно разработали для достижения этого", — сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Довольные Трамп и Нетаньяху расходились, а газеты судачили: израильскому премьеру план нужен потому, что он на родине под следствием за коррупцию. А у Трампа импичмент в разгаре. Еще хочется голосов евангелистов на осенних выборах. Далеко не весь мир принял сделку на "ура". Турция заявила, что это порабощение палестинцев. В похожем ключе высказались Иран, Сирия. Лига арабских государств сделала заявление:

"Первое знакомство с заявлением президента США Дональда Трампа указывает на огромное нарушение законных прав палестинцев на их земли и неприемлемость многих представленных компромиссных идей", — высказался генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт.

План, предложенный Трампом, анализируют в Кремле:

"Мы знаем, как администрация США всегда стремится найти кардинальные решения многих международных проблем. Пока не везде это приносит позитивные подвижки. Безусловно, мне бы очень хотелось, чтобы квартет международных посредников — Россия, США, ООН, ЕС — также провел анализ этой ситуации. Механизм, который, по большому счету, бездействовал в последние годы, никаким образом не задействовался для того, чтобы помочь найти общеприемлемые развязки", — прокомментировал ситуацию министр иностранных дел Сергей. Лавров.

План Трампа плана "Б" не предусматривает. Возможны доработки документа. Но и их напишет американо-израильская комиссия. Палестине останется только подписать. На раздумье Вашингтон отвел четыре года, но Рамалла уже дала досрочный ответ.

Источник: Вести

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