Александр Соболев продолжит карьеру в «Спартаке»

Нападающий Александр Соболев проведет вторую половину сезона в московском "Спартаке". Москвичи арендовали 22-летнего футболистов у "Крыльев Советов".
Как сообщает "Спорт-Экспресс", клубы договорились об аренде Соболева. Впоследствии "Спартак" может выкупить у волжан кандидата в сборную России. Соболев присоединится к новой команде на сборах в Катаре.
Александр Соболев сыграл в нынешнем чемпионате 17 встреч, в которых забил 10 мячей. В том числе и один гол в ворота "Спартака".
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