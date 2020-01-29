«Сделка века»: мнение советника премьер-министра Израиля

«Сделка века»: мнение советника премьер-министра Израиля

29.01.2020, 21:05, Новости дня

Дональд Трамп представил план по урегулированию палестино-израильского конфликта, который уже громко прозвали "сделкой века". Он предусматривает создание двух суверенных государств, при этом Иерусалим должен быть единой и неделимой столицей Израиля. 30 января Биньямин Нетаньяху обсудит эту сделку с российским президентом Владимиром Путиным.

Израиль согласен, но Палестина сказала "нет". Президент страны Махмуд Аббас заявил, что Иерусалим не продается. "Сделка века" не пройдет, и наш народ отправит ее в мусорную корзину истории".

Что не устраивает Палестину? Советник премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху Ариэль Бульштейн в эфире программы "60 минут" заявил, что "палестинцы никогда не упустят возможность упустить возможность".

Советник израильского премьера напомнил, что в 1948 году ООН предложила разделить страну на еврейскую и арабскую части. "План предусматривал прекращение действия британского мандата на территории Палестины и создание на ее территории двух независимых государств. Еврейская сторона радости от этого не испытывала, но была согласна на компромисс. Арабы, напротив, не просто не согласились, а ответили войной, пытаясь задушить Израиль в зародыше. С тех пор это происходит всегда: на любое предложение о мире арабская сторона отвечает насилием и террором", — сказал он.

 

Источник: Вести



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