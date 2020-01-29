Километровая очередь на выставку Дали: как прочувствовать сюрреализм и не замерзнуть

Километровые очереди перед входом с столичный "Манеж" — ажиотаж, который вызвала выставка Сальвадора Дали был ожидаем. Организаторы советовали приобретать билеты онлайн и заранее. Даже техника не справилась с наплывом желающих приобрести электронные билеты. Ольга Армякова поговорила с теми, кто мерз в очереди и с теми, кому повезло попасть внутрь.
Магическое искусство притягивает словно магнит. За прекрасным тянутся очереди. Ради Дали приезжают даже издали.
— Мы с подругой вчера приехали специально из Петербурга в Москву ради этой выставки.
— Здесь стоит постоять. Времени не жалко и себя не жалко.
— На самом деле школу прогуливаем.
— Не так часто привозят таких художников в Россию. Это стоит посетить и посмотреть.
Дали — мастер эпатажа. Вокруг него небывалый ажиотаж — такой, что даже электронные билеты день в день купить не удастся — распроданы заранее.
Спросили у некоторых, почему они не купили билеты заранее, а те ответили, что из лени. Решили попасть на "ура", а не получилось. Получилось у тех, кто билеты оплачивал по интернету — быстро, удобно, а, главное, без очередей. В этом смысле выставка Дали в Москве уже бьет рекорды.
За две недели было продано 24 тысячи онлайн-билетов (это еще до открытия). За 2,5 недели до открытия на выставку в Лувре да Винчи было продано 32 тысячи билетов за месяц, это посчитали мировым рекордом.
Самопровозглашенный король сюрреализма и гостей встречает по-королевски — красной ковровой дорожкой уводит в мир скрытых символов и смыслов, где предметы теряют форму, а время растекается. Великий мистификатор…
В шесть лет он хотел стать поваром, а в семь — Наполеоном. Главное — не таким как все. Дали называл себя гением. А искусство — ужасной болезнью, жить без которой нельзя.
Мало света и много цвета — фантастическая вселенная художника. Столь масштабной выставки Сальвадора Дали в РФ еще не было. Гости экспозиции делятся впечатлениями:
— Знаете, я никогда не думал, что такое впечатление выставка может произвести. Мысль в каждой картине бьется просто, но в силу своей необразованности не все понимаешь.
— Завораживает, хочется стоять, смотреть и смотреть. Чем больше ты смотришь, вникаешь в смысл, тем больше видишь смысла в каждой из картин.
Художник, который вдохновляет и до неприличия любит жизнь. Он оставил сотни загадок, разгадать которые — еще одна попытка "магического искусства". Увидеть его можно до 25 марта.
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