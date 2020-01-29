Европарламент одобрил соглашение с Великобританией по Brexit

Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза. В среду, 29 января, на пленарной сессии в Брюсселе состоялось финальное голосование по документу.

Как сообщает ТАСС, теперь для завершения ратификации сделки со стороны Евросоюза Совету ЕС необходимо формально утвердить ее. Это позволит Соединенному Королевству покинуть сообщество 31 января.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готов применять санкции к Великобритании по завершении Brexit. Такая мера грозит британским компаниям в случае нарушения условий будущего торгового соглашения.

Источник: Вести

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