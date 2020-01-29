Ночлежка преткновения: жители района Москвы протестуют против опасных соседей

Что для одних благотворительность, для других — вши, чесотка и туберкулёз. Жители района Беговой протестуют против приюта для бездомных, который собирается открыть некоммерческая структура из Петербурга. Ночлежку предполагается разместить вплотную к жилым домам и москвичей тревожит перспектива такого соседства.

Пытаясь не допустить появления у себя под окнами частной ночлежки, жители района Беговой собрали более тысячи семисот подписей под обращением в последнюю, самую высокую инстанцию.

"Мы просим не допустить нарушения санитарно-эпидемиологического благополучия населения района", — заявил Наталья Шмаль, представитель инициативной группы жителей района Беговой.

Проект затеяла петербургская благотворительная организация "Ночлежка", арендовавшая здание фурнитурного завода в Бумажном проезде, под приют на 24 койки для бездомных

"Они там будут временно жить, пока юристы и социальные работники помогут им найти работу. — А вот то что местные жители выступают резко против ночлежки, это вас не волнует? — Нельзя учитывать мнение всех!", — заявил Дарья Байбакова, директор московского филиала благотворительной организации "Ночлежка".

"Я купил в данном жилищном комплексе апартаменты, где планирую проживать с семьей, не подозревая о том, что в 15 метрах от этого ЖК открывается приют для бездомных, что ставит вообще плод угрозу безопасность моих детей!", — волнуется Руслан Маратов.

Еще два года назад "Ночлежка" пыталась открыть прачечную для бездомных в Савеловском районе. Не дали местные активисты.

А это уже встреча с жителями Бегового района: "Есть прекрасный проект! — У себя дома, у себя!"

"Мы не против помощи людям, но не за счет местных жителей. Здесь она не нужна, здесь рядом школы. здесь рядом жилые дома! И социальные службы мне сказали, я с ними общалась, что большинство из них болеет туберкулезом" – говорит Марианна Гопешина.

А вот и сами потенциальные клиенты "Ночлежки" тут же, через дорогу, у Савеловского вокзала.

Непохоже, чтобы они искали работу: "Вам что нужно от ночлежки? — Мне? Чтобы было там покушать. Нам нужна сауна и банкет, чтобы был по полной программе. — В ночлежке? — Да! — Не велики ли запросы? — В самый раз!"

"Мы просим проверить, что это такая за организация непонятная, почему эта организация вдруг приезжает из Питера в Москву, когда в Москве вполне в Северном округе удовлетворены все потребности бездомных", — заявил Шмаль.

Кроме того, в своем обращении местные жители указывают на то, что в приюте не предусмотрен положенный по правилам санпропускник и требуют проверить на что организация "Ночлежка" тратит выделяемые ей государством гранты.

Кроме почти 18 миллионов рублей, полученных в виде грантов, за странным петербургским фондом числится еще 19 госконтрактов, на сумму около 6 миллионов рублей. Это деньги из бюджета Санкт-Петербурга. Не исключено. что то же самое так называемые благотворители попытаются провернуть и в Москве

В авторитетной столичной организации "Справедливая помощь доктора Лизы" считают, что деятельность благотворительной организации невозможна без согласия и помощи местных жителей.

"В общем, нужно с жителями разговаривать. Хотелось бы чтобы жители тоже слышали людей, которые хотят помочь бездомным людям", — считает Татьяна Константинова, президент международной благотворительной организации "Справедливая помощь доктора Лизы".

Почему это надо делать обязательно посреди густонаселенного района в центре столицы, непонятно. Тем более, что в самом Петербурге "Ночлежка" ютится в скромном вагончике на пустыре.

Источник: Вести

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