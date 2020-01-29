Александр Винник продолжит голодовку, несмотря на ужасное физическое состояние

Александр Винник продолжит голодовку, несмотря на ужасное физическое состояние

29.01.2020, 21:04, Новости дня

Россиянин Александр Винник отказывается прекращать голодовку в качестве протеста против ущемления его прав в европейских судах. Ранее мужчину оставили под стражей во Франции.

Адвокат Винника Тимофей Мусатов рассказал, что его подзащитный шокирован происходящим. Александр голодает уже сорок дней. Мусатов пытался переубедить его насчет голодовки, но парижское заседание свело эти усилия на нет. Винник считает, что адвокаты бессильны в том месте, где нет закона.

По словам адвоката, в настоящее время мужчина находится в отдельном блоке больницы Сальпетриер, который выстроен как тюрьма. Мусатов отметил, что физическое состояние Винника ужасное. По его мнению, сугубо больному человеку не дали и слова высказать в свою защиту во время заседания, сообщает ТАСС.

Мусатов рассказал, что адвокаты планируют подать апелляцию на решение суда об оставлении Винника под стражей. Для этого необходим доступ к документам и подзащитному. Последний пункт имеет сложности, поскольку для лишь получасового общения с россиянином адвокатам нужно проходить процедуры от трех до семи часов.

Во вторник, 28 января, суд в Париже принял решение оставить Александра Винника под стражей. Заседание в закрытом режиме продлилось более пяти часов. Адвокаты отметили, что защите не дали выступить на суде. Также во время слушаний имелись другие правонарушения. На прошлой неделе россиянина экстрадировали из Греции во Францию.

Александра Винника задержали в греческом аэропорту в июле 2017 году. Его обвиняют в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов.

Источник: Вести



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